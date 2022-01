이재명-윤석열 '양자토론' 무산 수순… 당일까지 계속된 샅바싸움

민주당 "윤석열이 토론 회피"

국민의힘 "대장동 의혹 질문 두렵나"

[아시아경제 박준이 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보 간 '31일 양자토론'이 사실상 무산 수순을 밟고 있다. 이날 오후 개최 예정이었던 토론을 두고 당일 오전까지도 '자료 반입 여부' 등에서 합의에 이르지 못했기 때문이다.

고용진 민주당 수석대변인은 31일 오전 언론 브리핑에서 "이 후보는 국민의힘이 제안한 '주제도 없고' 토론을 대승적 차원에서 수용했다. 지금까지 윤 후보가 요구한 모든 조건을 전부 수용한 것"이라며 "이제 윤 후보가 토론을 거부할 명분은 더 이상 없다"고 밝혔다.

고 대변인은 "그런데 윤 후보 측이 자료반입을 요구하며 손바닥 뒤집듯 자신이 한 말을 바꿨다. 차라리 '삼프로TV'에서 밝혔던 것처럼 정책토론을 할 생각이 없다고 솔직하게 고백하라"고 항의했다.

이어 "실무협상에서 떼쓰기로 일관했던 것은 결국 토론을 회피하려고 국민을 기만한 것인가"라며 "이제 윤 후보가 대답할 차례"라고 말했다.

반면 국민의힘 측은 민주당 측에서 토론을 무산시키려고 한다고 반박했다. 원일희 선대본 대변인은 이날 오전 논평에서 "협상 과정에서 이 후보는 느닷없이 '무자료 토론'을 요구하고 나섰다"며 "15대 대선 이후 본격 도입된 대선후보 토론회에서 후보자가 자료를 지참해선 안 된다고 주장한 예도 없고, 이런 황당한 요구로 토론이 무산된 예도 없다"고 밝혔다.

원 대변인은 이 후보가 무자료 토론을 주장하는 의도가 대장동 의혹, 형수 욕설 논란 등 각종 의혹에 대한 질문이 나오는 것을 두려워하기 때문이라고 주장했다. 그는 "무자료 토론 주장은 결국 이재명 후보 특유의 현란한 말장난 말바꾸기 거짓말로 토론을 물타기 하겠단 뜻이나 다름없다"며 "넘쳐나는 의혹을 감추기 위해 선관위까지 동원해 TV 중계를 막더니, 아예 듣도보도 못한 無자료 토론을 요구해 국민이 기대하는 양자토론을 무산 시키려는 의도"라고 맞섰다.

그는 "이 후보는 비상식적 무자료 토론 조건을 내세워 양자토론을 무산시키려는 시도를 중단하고, 지금이라도 당장 협상팀에 진정성 있게 협상에 임하라고 지시하기 바란다"고 했다. 한편 이날 오후 국민의힘 측 TV토론 협상단장인 성일종 의원은 국회에서 기자회견을 열고 입장을 발표할 예정이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr