트럼프 "차기 대선 승리시 의회난입사태 관련자 사면할 것"

[아시아경제 정현진 기자] 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 지난해 1월 6일 발생한 '의회 난입 사태'와 관련해 처벌을 받았거나 처벌 위기에 있는 참가자들에 대한 사면을 단행하겠다면서 2024년 대선 출마 가능성을 시사했다.

30일(현지시간) AP통싱 등에 따르면 트럼프 전 대통령은 전날 밤 텍사스주 콘로에서 열린 '세이브 아메리카' 집회 연설에서 "내가 (2024년 대선에) 만약 출마해 승리하면 1월 6일에 참여했던 사람들을 공정하게 처우할 것"이라고 말했다. 그러면서 "그들은 아주 불공정하게 대우를 받고 있기 때문에 사면이 필요하다면 그들을 사면할 것"이라고 밝혔다.

트럼프 전 대통령이 언급한 지난해 1월 6일에는 그의 지지자들이 백악관 인근에서 '선거사기'를 주장하는 집회를 진행, 조 바이든 대통령의 당선을 확정하려는 미 의회로 몰려가 창문을 깨뜨리고 의회 경찰들을 공격하며 난동을 벌인 일을 말한다.

당시 이 일을 두고 미국 안팎에서는 '민주주의에 대한 도전'이라는 비판이 흘러나왔다. 트럼프 대통령의 지지자들이 의회에서 난동을 벌이면서 위협을 느낀 의원들과 의회 직원들이 긴급히 대피했고 바이든 대통령의 대선 승리 확정이 지연되는 사태가 벌어졌기 때문이다. 이후 법무부는 이와 관련해 700명 이상을 기소했다고 CNN은 전했다.

트럼프 전 대통령의 사면 발언에 공화당 내에서는 반박이 이어졌다. 당시 상원의 트럼프 탄핵 심판 투표에서 찬성표를 던졌던 공화당 소속 7명 의원 중 한 명인 수전 콜린스 상원의원(메인주)은 "1월 6일은 우리 역사상 암흑의 날이었다"면서 트럼프 전 대통령의 사면 언급은 부적절하며 그가 대선에 나와도 지지하지 않을 것이라고 밝혔다.

