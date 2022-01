이재명 "윤석열, 한 번도 경험 못한 상대…시나리오 몇 개 준비해야"

[아시아경제 황수미 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 윤석열 국민의힘 대선 후보와 양자 토론을 앞두고 "한 번도 경험해보지 못한 상대"라며 "시나리오를 몇 개 놓고 준비해야 한다"고 했다.

이 후보는 30일 MBN '시사스페셜'에 부인 김혜경 씨가 출연해 인터뷰를 진행하던 도중 전화 연결을 통해 이같이 밝혔다.

이 후보는 "평소 우리가 생각하는 국가 비전과 구체적인 정책을 통한 경로, 과거 해왔던 일들의 자질, 역량, 실천 정도를 토론에서 국민에게 한 번 보여드리자고 마음 편하게 생각 중"이라고 했다.

대선에서 '정권심판론'이 부각되는 데 대해선 "정권심판론이냐 정권유지냐 하는 것은 일종의 프레임"이라고 말했다.

그러면서 "누가 더 유능한가, 경험과 실력이 뛰어난가, 약속을 잘 지키는가 이런 것을 검증해야 한다"고 강조했다.

이 후보는 "국회의원이 재선 출마한다면 회고적 투표 경향이 강하겠지만 지금은 대선이기에 미래의 삶을 누가 맡을지 결정하는 것"이라면서 "국정을 맡았던 분이 다시 (선거에) 나오는 것이 아니다"라고 지적했다.

이어 "대통령 선거는 결국 국민 각자의 삶을 통째로 책임질 사람을 뽑는 것"이라면서 "이 나라 미래를 위해 누가 더 능력 있고 실천할 수 있고 국민의 삶을 더 낫게 만들 수 있겠느냐가 중요하다"고 밝혔다.

