피치, 한국 국가신용등급 'AA-' 유지…전망 '안정적'

韓 올해 성장률은 3%대 예상…"국가채무비율 지속 상승시 중기적으로 신용등급 압박"



[아시아경제 세종=권해영 기자] 국제신용평가사 피치가 한국의 국가신용등급을 'AA-', 등급 전망을 '안정적'으로 유지했다.

기획재정부는 피치가 우리나라의 국가신용등급과 전망을 현 수준으로 유지했다고 27일 밝혔다.

피치는 "수출 등 강한 대외 건전성과 경제 회복 성과 등 한국 경제의 강점과 북한 관련 지정학적 긴장, 유사등급 국가 대비 낮은 거버넌스 지수(세계은행), 고령화에 따른 구조적 도전요인 등을 균형 있게 반영한 결과"라고 설명했다.

피치는 한국경제가 소비 회복, 수출 호조 등으로 올해 3%대 성장률을 기록할 것으로 예상했다. 그러면서 "사회적 거리두기 강화, 오미크론 변이 등 리스크에도 소비 회복세는 지속되고 수출은 여전히 견조할 것"이라며 "중국의 성장둔화 영향으로 호조세는 다소 약화될 것"이라고 봤다.

국가채무 증가에 대해서는 "정부의 적극적 재정지출 및 재정적자 용인 기조가 강화되는 것으로 보인다"며 "고령화에 따른 장기 지출 소요가 있는 상황에서 중기적으로 신용등급을 압박하는 요인으로 작용될 소지가 있다"고 분석했다.

물가 상승과 관련해선 한국은행이 올해 두 차례 25bp씩 기준금리를 인상하며 올해와 내년 상승률이 점차 완화될 것으로 전망했다. 집값 상승으로 지난해 가계부채가 증가하긴 했지만 부실 리스크 등은 잘 억제되고 있는 것으로 봤다.

기재부는 피치의 국가신용등급 유지 결정에 대해 "이번 평가를 통해 지난 2년간 우리 경제가 보여준 견고한 기초 체력과 강한 회복력에 대한 긍정적 시각이 여전히 유효함을 재확인했다"고 평가했다. 이어 "신평사가 고령화 등 구조적 리스크에 대응하기 위한 재정여력 확보를 강조하고 정부의 재정안정화 노력에 주목하고 있음을 함께 확인했다"며 "정부는 앞으로도 피치 등 국제 신평사들과 긴밀히 소통하며 우리 경제의 회복성과, 정책방향을 적극적으로 공유하는 등 대외 신인도 제고에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

세종=권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr