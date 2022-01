◆실·국장급 인사

▲세제실장 윤태식

▲사회예산심의관 한경호

▲행정국방예산심의관 박금철

▲재산소비세정책관 신중범

▲재정관리국장 강완구

