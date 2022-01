LG엔솔, ‘따상’ 실패에도 코스피 시총 규모 2위

LG에너지솔루션의 유가증권시장 상장 첫날인 27일 이른바 '따상'에는 실패했음에도 코스피 시가총액 규모 2위 기업에 등극했다. 그룹 합산 시총에서도 LG그룹이 SK그룹을 제치고 2위가 됐다. LG그룹 합산 시총이 200조원을 넘은 것은 이번이 처음이다.

이날 유가증권시장에서 LG에너지솔루션은 시초가 59만7000원보다 15.41% 내린 50만5000원에 거래를 마쳤다. 공모가 30만원 대비해서는 68.3% 상승했다. 1주당 수익은 20만5000원이다.

시초가가 공모가의 2배에 형성된 뒤 상한가를 달성하는 '따상' 달성 전망도 일각에서 나왔지만 빗나갔다. 시초가는 오전 8시 30분~9시에 공모가인 30만원의 90%~200% 사이에서 호가를 접수해 매도호가와 매수호가가 합치되는 가격으로 결정된다.

LG에너지솔루션의 거래대금은 8조800여억원에 달했는데, 이는 코스피 전체거래 대금(20조2500여억원)의 40%에 육박하는 수준이다. 초기 거래량 급증으로 일부 증권사 홈트레이딩시스템(HTS)과 모바일트레이딩시스템(MTS)에선 접속 장애가 일어나기도 했다.

