28일 신규가입자들부터 적용

[아시아경제 심나영 기자] 인터넷 전문은행 카카오뱅크가 기준금리 인상에 따라 예·적금 기본 금리를 최대 0.3%포인트(p) 올린다. 달라진 금리는 28일 신규 가입자들부터 적용된다.

상품별로 살펴보면 보면 26주적금은 0.30%포인트 올랐다. 26주 동안 자동이체 성공 시 0.50%p 우대금리가 적용된다. 이에 따라 최고 연 2.50%의 금리를 받을 수 있다.

세이프박스에는 0.1%포인트 인상된 연 1.10% 기본금리가 적용된다.

정기예금 상품 금리는 0.2∼0.3%포인트 올라간다. 만기 1년 기준 정기예금 금리는 연 2.00%, 3년 만기 정기예금은 연 2.30% 금리가 주어진다.

자유적금 금리는 만기와 관계없이 일괄 0.3%포인트씩 상승했다. 1년 만기 자유적금의 경우 연 2.20% 금리가 적용된다.

