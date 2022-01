[아시아경제 이민지 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 38,400 전일대비 1,600 등락률 -4.00% 거래량 702,176 전일가 40,000 2022.01.27 15:14 장중(20분지연) 관련기사 현대차그룹, 건설·철강 분야 협력업체 안전관리 지원 강화주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장[클릭 e종목]현대제철, 차별화된 실적 기록…긍정적 매수 close 은 지난해 4분기 영업이익으로 7721억원을 기록해 전년동기대비 1293% 성장했다고 27일 공시했다. 매출액은 34.7%로 6조4405억원을 기록했고 순이익은 3368억원으로 흑자전환했다

