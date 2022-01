정부, 소상공인 지원 등 6대 중점사업에 상반기 65조 집행

[아시아경제 세종=권해영 기자] 정부가 소상공인 지원 등 6대 중점사업 예산 94조원 중 65조원을 상반기에 집행한다.

정부는 27일 안도걸 기획재정부 제2차관 주재로 2022년도 제1차 재정관리점검회의를 열고 이같이 밝혔다.

정부는 코로나19 변이인 오미크론 확산과 방역조치 강화로 민생의 어려움이 상당 부분 지속될 것으로 보고 201조원에 달하는 중앙재정 집행관리 대상 중 63%인 126조6000억원을 상반기에 집중적으로 집행하기로 했다.

소상공인 지원과 탄소중립, 일자리 창출, 한국판 뉴딜 등 6대 중점 사업 예산의 집행 속도도 끌어올리기로 했다. 전체 사업 예산 94조3000억원 중 65조원을 상반기에 집행한다. 특히 소상공인 지원 예산의 경우 10조5000억원 중 10조원을 상반기에 집행할 계획이다.

정부는 매월 재정관리점검회의를 열어 6대 중점 사업군의 집행실적·계획을 점검·관리하기로 했다.

안도걸 차관은 "1분기는 중대재해처벌법 시행과 대선 등 예년과 다른 집행환경을 고려해 모든 부처가 부처별 집행점검단을 운영하고 현장의 애로 요인을 조기에 파악, 해소해달라"고 말했다.

