中 관영매체, 리투아니아 일벌백계 교훈 삼아야

리투아니아 대만 대표처 이름 바꾼다고 양국 관계 개선 안돼

동계 올리픽 역대 최대 대표단 파견에도 중국 몽니는 계속될 듯

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 관영 매체가 단순히 대만 대표처 이름 변경만으로 대중국 관계가 개선되지 않는다면서 리투아니아와 관계 개선의 뜻이 없음을 분명히 했다.

중국은 리투아니아 정부가 지난해 11월 대만의 '타이베이 대표 사무소' 명칭을 '대만 대표 사무소(대사관급)'로 변경하는 안을 승인하자, 외교관계를 '대사 대리급' 격하시켰다. 이어 리투아니아 주재 중국 대사관이 영사업무를 잠정 중단하며 외교적 압박을 가하고 있다.

관영 글로벌 타임스는 27일 해외 언론 보도를 인용, 리투아니아 정부가 중국과의 갈등 해소를 위해 대만 대표 사무소 명칭을 수정하는 방안을 논의 중이라고 보도했다. 이 매체는 다만 대만 당국이 이를 부인했고, 리투아니아 현지 언론도 대만 대표 사무소 명칭 수정이 논의되지 않고 있다고 전했다.

그럼에도 불구하고 글로벌 타임스는 리투아니아가 대만 대표 사무소의 명칭을 바꾼다 해도 양국 관계가 안정될 수 없다고 못을 박았다.

글로벌 타임스는 관변 학자들의 말을 인용, 리투아니아가 '하나의 중국'이라는 원칙을 훼손한 만큼 모든 잘못을 바로잡고, 실질적인 조치를 취해야만 양국 관계가 회복될 수 있다고 주장했다. 여기서 실질적인 조치란 대만과의 단교를 의미하는 것으로 해석된다.

추이훙젠 중국 국제문제연구원 유럽연구소 소장은 "리투아니아 정부가 명칭만 바꾸면 될 것이라고 생각한다면 그것은 오산"이라며 "리투아니아 정부는 실수를 스스로 인정하고 중국에 진정성을 보여줘야 한다"라고 말했다.

글로벌 타임스는 미국이 리투아니아 정부를 부추겼다면서 리투아니아 정부는 미국으로부터 독립적인 결정을 내려야 한다고 지적했다.

글로벌 타임스는 중국과의 관계가 악화되자, 기타나스 나우세다 리투아니아 대통령이 자국 방송 인터뷰에서 "대만 사무소 개설 자체가 아니라 명칭이 실수였다"라고 말한 바 있다고 전했다. 또 중국과의 관계 악화로 리투아니아 정부의 지지도가 10년 내 최저치를 기록했다고 부연했다.

이 매체는 또 슬로베니아, 에스토니아, 체코 등 유럽 일부 국가 정치인들이 리투아니아를 따라 대만과 긴밀한 관계를 맺으려는 움직임을 보이고 있다면서 레드라인을 넘으면 위험한 결과가 초래된다는 리투아니아 교훈을 이들에게 보여줘야 한다고 주장했다.

한편 리투아니아 올림픽 조직위원회는 오는 2월 4일 개막하는 베이징 동계 올림픽에 역대 최대 규모인 13명의 대표단을 파견한다고 밝혔다. 조직위는 코로나19라는 특수한 상황임에도 불구하고 선수단을 파견한다고 덧붙였다. 리투아니아 정부가 중국과의 관계 악화를 막기 위해 선수단을 보내는 것으로 해석되지만 리투아니아에 대한 중국의 몽니는 계속될 것으로 보인다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr