이정재가 달린다 … 부산시, 2030부산세계박람회 유치 범시민 공감 홍보

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시가 2030부산세계박람회 제1호 홍보대사 이정재와 2030부산세계박람회 유치홍보에 나선다.

시는 먼저 이정재 씨가 참여한 2030부산세계박람회 홍보 비즈링(휴대전화 통화연결음)을 만들어 부산시 각 구·군 등 공공기관에 무료 제공한다.

2030부산세계박람회 누리집과 세계박람회 누리 소통망(SNS)으로 시민에게도 제공할 계획이다.

버스, 도시철도, 택시 등 교통수단을 활용한 홍보도 펼친다. 450대 버스 래핑 홍보와 2360대 버스 내 홍보 방송을 추진하고 도시철도 승강장 등 60개소, 게시판 180개소를 활용해 홍보활동을 전개한다.

2만4000대 택시 내부에는 이정재의 2030부산세계박람회 포스터를 부착해 시민의 생활 속에 유치 열기를 불어넣어 유치 분위기를 띄울 예정이다.

시는 부산시교육청과의 협업으로 점심과 하교 시간에 엑스포 비즈링을 송출해 미래세대와 2030부산세계박람회 유치 공감대를 만들어 나갈 계획이다.

부산시립예술단과 함께하는 엑스포 음악회 ‘2030부산세계박람회를 노래하다’도 올해 상반기 내 개최할 계획이다.

음악회에서는 역대 엑스포와 부산과 관련된 음악으로 미래세대에게 2030부산세계박람회가 머지않은 미래이며 남의 일이 아닌 우리의 꿈과 희망이라는 이야기를 들려줄 예정이다.

박형준 부산시장은 “2030부산세계박람회 제1호 홍보대사를 흔쾌히 맡은 이정재 씨와 함께 전 세계에 부산을 알리고 대한민국에 엑스포 유치 공감대를 조성할 수 있도록 부산시의 모든 역량을 집중해 홍보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr