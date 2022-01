[아시아경제 이민우 기자] 한국주택금융공사가 생활 속 에너지 절약을 권하는 행사를 진행한다.

한국주택금융공사는 이 같은 '냉온수기 off, 환경 ON' 행사에 참여한다고 27일 밝혔다.

이에 따라 ‘대기전력 차단’, ‘냉온수기 off, 환경 ON’ 등의 내용을 페이스북 등 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 전파할 예정이다.

최준우 한국주택금융공사 사장은 "공공기관부터 전자제품 대기전력을 최소화하는 등 생활 속 에너지 절약을 실천해 탄소배출을 줄이고 정부정책인 2050탄소중립에 적극 동참해 나가겠다"며 "이 행사를 통해 일상생활 속 에너지절약 실천에 동참하는 분위기가 사회 전반에 더욱 확산되길 바란다"고 했다.

최 사장은 권형택 주택도시보증공사(HUG) 사장의 추천을 받아 이번 행사에 동참했다. 다음 주자로는 김종화 부산국제금융진흥원장을 추천했다.

