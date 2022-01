[클릭 e종목] 기아, 올해 순이익 성장 의문…목표주가 11만원으로 하향

[아시아경제 황윤주 기자] 메리츠증권은 27일 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 77,700 전일대비 1,200 등락률 +1.57% 거래량 1,684,912 전일가 76,500 2022.01.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’기아, 주당 3000원 현금배당 결정기아, 지난해 영업익 전년比 145.1% '↑'…"올해 목표 315만대"(종합) close 에 대해 올해 영업 환경 개선 지연, 중국 법인의 자본잠식 등을 고려해 목표주가를 11만원으로 하향했다. 다만 투자 의견은 '매수'를 유지했다.

김준성 메리츠증권 연구원은 " 기아가 제시한 2022년 실적 가이던스가 지켜지기 위해서는 당장 연초부터 글로벌 경쟁 업체들과 차별화되는 반도체 조달 조기 정상화와 평균판매단가(ASP) 상승(인센티브 하락) 확인이 필요하다"고 밝혔다.

김 연구원은 "2021년 4분기 자본잠식에 들어선 중국 법인의 잠재적 영업권 평가손실의 규모도 제한적 수준에 머물러야 한다"며 "영업 이익 개선이 실현될지라도 중국 적자 폭 확대가 기록된다면 주당순이익(EPS) 성장은 축소된다"고 분석했다.

이어 "중국법인 자본잠식 등을 고려해 2022년 EPS 추정치를 -4.2% 조정한다"고 덧붙였다.

한편 기아는 2021년 4분기 매출이 17조1880억원으로 전년 동기 대비 1.6% 증가했고, 영업이익은 1조1750억원으로 전년 동기 대비 8.3% 하락했다. 이는 컨센서스를 각각 3%, 14% 하회한 수치다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr