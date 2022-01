국민의힘 "김건희씨 개명 전 이름으로 출입국 기록 존재"

"안민석, 아니면 말고 식의 거짓 폭로 또 시작"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보 배우자 김건희씨의 출입국 기록 일부가 없다는 여권의 의혹 제기에 국민의힘이 김씨의 개명 전 이름으로 존재한다며 해당 기록을 26일 공개했다.

이양수 선대본부 수석대변인은 이날 논평에서 "최순실 은닉재산 300조원의 허위사실 유포자이자 인터폴에 적색 수배된 윤지오의 거짓말 사기극 설계자인 더불어민주당 안민석 의원이 '아니면 말고 식의 거짓 폭로'가 또 시작됐다"고 비판했다. 안 의원 등 여권 일각에서는 김씨의 출입국 기록이 없다고 주장해왔다.

이 수석대변인은 "김건희 대표의 체코 여행 시기는 2004년 7월로 김건희 대표의 개명 전 이름인 '김명신'으로 조회해야 한다"며 "개명 전 이름인 '김명신'으로 조회한 출입국조회 내역을 공개한다"고 밝혔다.

국민의힘이 공개한 기록의 조회 기간은 2001년 1월 1일부터 2006년 12월 31일까지로 '김명신'이라는 한국 국적의 여자가 2004년 7월 8일 출국해 2004년 7월 18일 입국한 것으로 돼 있다. 이 기간은 김씨가 체코 여행을 했다는 시기다.

이 수석대변인은 "이런 기본적인 사실도 확인하지 않고 거짓 폭로를 해왔다는 것이 부끄럽지도 않은가"라며 "거짓 의혹을 확산한 사람들은 사과하고 관련 기사와 영상을 모두 내리기 바란다"고 했다. 이어 "국가 전산을 조작했느니 무속 신앙에 빠져 있느니 아무리 억지를 부려도 결국 진실은 드러나게 되어 있다. 이재명 후보 말씀대로 돼지 눈에는 돼지만 보이는 법이다"라고 말했다.

박범계 법무부 장관도 이날 열린 국회 법제사법위원회에서 "관련 출입국기록은 삭제되지 않고 법무부에 그대로 남아 있다"며 출입국 기록 조회 과정에서 '김명신'으로 검색하지 않아 누락된 것이라고 설명했다.

