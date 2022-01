LG디스플레이 작년 영업익 2조2306억원…흑자 전환

[아시아경제 이혜영 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,100 전일대비 150 등락률 -0.71% 거래량 2,571,706 전일가 21,250 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 LG디스플레이, 작년 4Q 영업익 29% 감소외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아연기금, SK이노·포스코 저평가株 집중 매수 close 는 연결 기준 지난해 매출 29조8780억원, 영업이익이 2조2306억원을 기록했다고 26일 발표했다.

이로써 LG디스플레이는 연간 기준 3년 만의 흑자 전환을 이뤄냈다. LG디스플레이는 2018년 영업익 929억원을 달성한 후 2019년 1조3594억원, 2020년 365억원의 영업 손실을 기록했다.

4분기 영업이익은 4764억원으로 전년 동기대비 29.7% 감소했다. 같은 기간 매출과 순이익은 각각 8조8065억원과 1795억원이었다.

