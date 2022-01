네이버 투자 받은 뷰런테크놀로지, '또' 100억 규모 투자유치

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버의 스타트업 양성조직 D2SF의 투자를 받은 자율주행 3D 라이다(LiDAR) 솔루션 스타트업 ‘뷰런테크놀로지’가 100억원 규모 프리A 라운드 투자를 유치했다.

26일 D2SF에 따르면 이번 투자에는 대성창업투자·HGI, KDB 산업은행, 타임폴리오, 인터밸류 등이 신규 참여했고, 기존 투자자인 본엔젤스벤처파트너스도 후속 투자를 이어갔다.

뷰런테크놀로지는 라이다 기술 스타트업이다. 창업 직후 네이버 D2SF와 본엔젤스로부터 초기 투자를 유치해 업계의 주목을 받았다. 세계 최초로 라이다센서 하나만을 사용해 국토교통부로부터 자율주행 임시면허를 취득했고, 서울 부산간 운전자 개입 없는 100% 자율주행을 성공하며 기술 경쟁력을 입증했다. 현재 고객사에 무인선박, 무인지게차, 무인배달로봇용 솔루션 등을 납품하고 있다.

뷰런테크놀로지는 현재 글로벌 라이다 센서회사인 벨로다인, 아우스터, 이노비즈, 에이아이 등과 전략적 파트너십을 맺고 있다. 또 국내 자율주행 스타트업 ‘스트라드비젼’, 도요타쯔우쇼의 자회사인 넥스티 일렉트로닉스 그룹 등 국내외 모빌리티 기업들과 활발히 협력하며 사업을 확장 중이다.

이번 투자유치를 발판으로 뷰런테크놀로지는 급증하는 라이다 솔루션 수요에 적극 대응하고 인재 확보에 공격적으로 나서 글로벌 시장에 진출한다는 계획이다.

김재광 뷰런테크놀로지 대표는 "글로벌 OEM 및 Tier-1의 요구에 적극 대응하기 위해 조만간 독일 뮌헨에도 지사를 설립할 계획"이라며 "중장기적으로는 자율주행 기술을 기반 삼아 무인 이동체 솔루션으로의 확장해나갈 것"이라고 말했다.

