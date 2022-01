롯데호텔-한국관광공사, 중소기업 복지 증진 위한 ESG 상생 업무협약 체결

[아시아경제 전진영 기자] 롯데호텔은 한국관광공사와 ‘중소기업 근로자 복지 증진을 위한 ESG 상생 업무 협약’을 체결했다고 26일 밝혔다.

전날 서울 롯데호텔에서 열린 협약식에는 안세진 롯데호텔 대표이사, 안영배 한국관광공사 사장을 비롯한 관계자들이 참석했다. 이번 협약식은 중소기업, 소상공인 등의 근로자 만족도 증대 및 국내관광 활성화를 위해 마련됐다. 롯데호텔은 한국관광공사의 근로자 휴가지원사업과 연계된 제휴 업무를 추진해 나갈 계획이다.

주요 협약 내용은 ▲근로자 휴가지원사업 전용 롯데호텔 상품 기획 ▲휴가지원사업 참여 근로자 대상 인센티브 지원(1인당 10만원, 최대 1만명으로 총 10억원)이다.

중소기업 근로자를 위한 투숙상품인 ‘위 러브 트래블’ 패키지도 12월 31일까지 근로자 휴가지원사업 참여자를 위한 전용 온라인몰인 휴가샵에서 선보인다. 패키지에는 국내 롯데호텔 17개 전 체인호텔(시그니엘·롯데호텔·L7호텔·롯데시티호텔)이 참여한다. 투숙 완료시 인당 10만원 상당의 휴가샵 포인트도 환급 받을 수 있는 혜택이 주어진다.

롯데호텔은 지난해에도 ESG경영 일환으로 한국관광공사와 동행 프로젝트를 추진하고, 전통시장과 지역 소상공인을 위한 협력 활동을 이어간 바 있다.

안세진 롯데호텔 대표이사는 “이번 한국관광공사와의 업무협약을 통해 중소기업 근로자들의 여가문화 향상에 보탬이 되길 바란다”며 “롯데호텔은 ESG경영의 핵심인 상생의 가치를 앞장서 실천하고 확산해 나갈 것”이라고 말했다.

