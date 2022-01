[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 매타버스(매주타는버스) 일정으로 25일 경기도 하남시 신장시장을 방문, 지지를 호소하고 있다.

대선 최대의 승부처로 꼽히는 경기도에서 순회를 이어가고 있는 이 후보는 이날 포천에서 농어촌 주민에게 1인당 100만원의 기본소득 지급, 통장·이장 수당 인상, 농림수산식품 예산을 5%로 확대 등을 골자로 하는 농업 공약을 발표했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr