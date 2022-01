과기부, 통신 3사·삼성과 '차세대 네트워크 발전전략' 수립

과기정통부, 5G·6G 발전방향 논의

[아시아경제 차민영 기자] 정부가 통신 3사, 삼성전자, LG전자 등 민간 네트워크 사업자들과 힘을 합쳐 디지털 영토 개척을 위한 차세대 네트워크 발전 계획을 수립한다. 도서 산간부터 해상과 공중 등 어디서나 디지털 서비스를 이용할 수 있도록 공간과 공간을 잇는 촘촘한 네트워크 망을 만든다는 방침이다.

과학기술정보통신부는 25일 경기도 성남시 분당구에 위치한 다산네트웍스에서 토론회를 열고 '차세대 네트워크 발전 전략'을 수립하기로 했다고 밝혔다.

차세대 네트워크 발전 전략은 5G 백본망, 6G, 위성, 사물인터넷(IoT) 등 네트워크 전반의 기술 혁신 방안 등을 포함할 계획이다.

5G 기술 발전과 6G, 양자통신 등 첨단 기술 개발을 본격화하기 위한 논의도 진행된다.

정부는 소프트웨어 등 새로운 기술을 도입해 네트워크 기반도 강화할 계획이다. 지상을 넘어 하늘과 바다에까지 네트워크 서비스를 확장하겠다는 계획도 공개했다.

이날 토론회에 참석한 한국전자통신연구원(ETRI)은 미래 미디어 서비스가 가상과 현실을 구분하기 어려운 경험과 '6 자유도'(6Degrees of Freedom, 6 DoF)를 제공하는 방향으로 발전할 것으로 전망했다. ETRI는 이에 따라 5G 진화·6G 핵심 부품·장비, 종단간 초저지연 기술, 초공간 네트워크 기술 등이 뒷받침돼야 한다고 밝혔다.

SK텔레콤과 KT, LG유플러스 등 통신 3사는 5G 네트워크 발전과 6G 등 미래 네트워크 기술을 준비할 계획이다.SK텔레콤은 도심항공교통(UAM), 자율주행을 포함한 신규 통신 서비스 영역을 확장해 나갈 계획이다.

삼성전자는 5G 핵심 칩 개발을 내재화하고 독보적인 소프트웨어 역량을 갖추는 등 기술 선도를 위해 노력하고 솔루션 개발을 통해 국가 기간망인 네트워크의 역할을 확대한다. KT는 네트워크 기반 연결성 지원을 위해 지능형 네트워크 진화, 양자암호 기반 네트워크 보안성 강화, 위성망 연동 기반 연결성 확대 등 제반 기술을 확보한다. LG유플러스는 네트워크 서비스 공간을 확장하는 한편, 5G·6G 표준에 국가기술기준·정책이 반영될 수 있도록 지속 협력한다.

임혜숙 과기정통부 장관은 "정부는 민관 협력을 통해 차세대 네트워크 발전전략을 수립하고 우리 네트워크 경쟁력의 우위를 지속해서 유지하겠다"고 말했다.

과기정통부는 올해 상반기 내 차세대 네트워크 발전 전략을 수립할 계획이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr