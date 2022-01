삼성, 설 연휴 앞두고 협력사에 대금 1조1000억원 선지급

내수경기 활성화 위해 임직원 대상 온라인 장터 운영

내달 3일 협력사 직원들에 인센티브 585억원 지급

[아시아경제 이혜영 기자] 삼성은 설 연휴를 앞두고 1조1000억원 규모의 협력회사 물품 대금을 조기에 지급하고 내수 경기 활성화를 위해 임직원 대상 '설 맞이 온라인 장터'를 운영했다고 25일 밝혔다.

물품 대금 조기 지급에는 삼성전자와 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스, 삼성물산, 삼성엔지니어링, 제일기획, 웰스토리 등 총 11개 계열사가 참여했다. 최대 보름 이상 앞당겨 진행되는 대금 지급은 이날부터 각 회사별로 진행된다.

삼성전자는 2004년 이후 중소 협력사의 자금 부담을 덜어주기 위해 명절 전 물품 대금을 앞당겨 지급하기 시작해왔다. 2005년부터 국내기업 최초로 협력사 거래대금 전액을 현금으로 결제해왔고, 2011년부터는 물품 대금 지급 주기를 1주일로 단축시켰다.

삼성은 내달 3일 300여개 협력회사 직원 2만7000여명을 대상으로 '2021년 하반기 인센티브' 585억원도 지급할 예정이다.

삼성전자는 우수 협력사 인센티브 제도를 도입한 2010년부터 현재까지 반도체사업장 상주 협력회사 등을 대상으로 5000억원이 넘는 인센티브를 지급했다. 또 협력회사의 경영 안정을 위해 총 3조4000억원 규모의 상생펀드와 물대펀드도 운영하고 있다.

이와 함께 삼성전자를 비롯한 삼성 계열사들은 설 명절을 앞두고 임직원 대상 온라인장터를 열어 중소기업과 사회복지법인 등이 생산한 농수산물·가공식품 판매를 지원했다.

삼성전자는 '스마트공장'을 통해 국내 중소기업에 제조기술 혁신 등 노하우를 전수하고 있으며 사내 온라인 장터 참여 기회를 제공해 판로 확대도 지원하고 있다.

이번 설 온라인 장터에는 삼성의 지원으로 스마트공장을 도입한 중소기업 68개사가 참여했다. 2019년 10곳과 비교해 참여 업체 수가 크게 늘어났고 판매 품목도 전통주, 홍삼, 소시지, 황태, 김부각, 떡, 젓갈, 김치 등으로 다양해졌다.

스마트공장 지원을 받아 생산 중에 폐기되는 상품을 절반으로 낮추는 데 성공한 김부각 생산업체 '부각마을'의 제품은 이번 온라인 장터에서 '완판'을 기록하는 등 임직원들이 즐겨 찾는 인기상품이 됐다.

스마트공장 지원을 받아 장애인 직원들이 보다 편안하게 작업할 수 있도록 제조 현장을 개선한 사회복지법인 '평화의 마을'은 2019년부터 매년 온라인 장터에 참여해 자사가 생산하는 소시지와 햄을 삼성전자 임직원들에게 판매하고 있다.

