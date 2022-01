[아시아경제 지연진 기자] 25일 상승 출발한 코스닥 지수가 장 중 하락 전환했다.

코스닥 지수는 이날 5.55포인트(0.61%) 상승한 920.95로 개장한 후 초반부터 상승폭을 반납, 오전 9시20분께부터 하락세를 보이고 있다. 이날 오전 9시36분 기준 지수는 전일대비 4.83포인트(0.53%) 내린 910.41로 거래되고 있다.

장초반 매수세를 보이던 개인이 순매수를 축소하며 지수를 끌어내렸다. 이날부터 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 시작되는 만큼 회의 결과를 확인하려는 관망세가 투자심리를 위축시킨 것으로 보인다. 개인은 119억원 어치 순매수 중이고, 기관은 78억원 가량 사들이고 있다. 반면 외국인은 299억원 어치 순매도하고 있다.

