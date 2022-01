< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 28,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 27,850 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 롯데지주, 한국 미니스톱 인수롯데지주 "2500억 규모 회사채 발행 계획 철회"신동빈 회장, "새로운 시장·고객 창출에 투자 집중하라" … '혁신' 강조 close =한국 미니스톱 지분 100% 3134억원에 취득 결정

◆ 유안타증권 유안타증권 003470 | 코스피 증권정보 현재가 3,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,835 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 짭짤한 임대수익...수입 1등 대신·의존도 1등 유화빚투 덕에...증권사 곳간 넘친다[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close =동양생명보험주식 매각 관련 홍콩 중재판정 승인 및 집행허가 결정으로 1318억원 및 지연손해금 발생. 항고심 진행 예정

◆ 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 457,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 475,500 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 효성티앤씨, 계열회사 차입금 238억 규모 채무보증 결정[인사] 효성티앤씨·효성첨단소재외인 덕에 상승 마감.. 다음주 코스피 3000, 코스닥 1000 넘을까 close =중국 계열사 효성스판덱스(닝샤)에 대해 238억원 규모 채무보증 결정

◆ 대상홀딩스 대상홀딩스 084690 | 코스피 증권정보 현재가 9,010 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,020 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-1일[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일대상홀딩스, 작년 영업익 2070억…전년 대비 33.2%↑ close =자회사 혜성프로비젼, 계열사 크리스탈팜스 흡수합병 결정

◆ KC그린홀딩스 KC그린홀딩스 009440 | 코스피 증권정보 현재가 4,195 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,220 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 KC그린홀딩스, 계열사 KC코트렐 142억원 채무보증[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[e공시 눈에 띄네] 코스피-24일 close =계열사 KC코트렐 KC코트렐 119650 | 코스피 증권정보 현재가 5,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,820 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[e공시 눈에 띄네] 코스피-24일KC코트렐, 110억원 규모 CB 발행 close 에 156억원 규모 채무보증 결정

◆ 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 859 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 한창, 1661억 규모 열분해설비 러시아 수출계약 체결한창, 신성장 동력 강화… “신재생에너지·메타버스·NFT·바이오 등 미래먹거리 확보”[e공시 눈에 띄네] 코스피-6일 close =더이스트블루에 40억원 규모 채무보증 결정

◆ 세원이앤씨 세원이앤씨 091090 | 코스피 증권정보 현재가 1,180 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,180 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-20일세원이앤씨, 100억원 규모 에쓰씨엔지니어링 CB 매각에쓰씨엔지니어링, 세원이앤씨 매각 완료…"무차입 경영 돌입 및 신사업 역량 강화" close =유승주 공동대표 사임. 전종대, 이종인 각자대표 체제로 변경

◆ KH 필룩스 KH 필룩스 033180 | 코스피 증권정보 현재가 2,305 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,320 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일KH 일렉트론, 100억 규모 전환사채 발행 결정KH 필룩스, 25억 규모 사모 전환사채 발행 결정 close =서울 강남구 삼성동 일대 토지 및 건물 585억원 상당에 태광엠아이씨로 양도 결정

◆ CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 23,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,000 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-29일CJ CGV "美지주사 주식 83억원치 추가 취득"기대작 개봉·플랫폼 경쟁↑…연말 기대감 커지는 미디어株 close =계열사 CJ CGV AMERICA, Inc.에 226억원 규모 채무보증 결정

◆ 디티알오토모티브 디티알오토모티브 007340 | 코스피 증권정보 현재가 82,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,700 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 디티알오토모티브, 자회사 청도동타이어 지분 매각 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일디티알오토모티브, 지엠티홀딩스 주식 1202억 규모 추가 취득 결정 close =종속사 지엠티홀딩스의 사모사채 인수계약 채결 및 2200억원 규모 사모사채 발행 결정

◆ 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 94,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 95,500 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 메리츠증권, 증권株 시총 3위 등극한강에셋, 加오타와 아마존 물류센터 5460억에 인수증권가 마이데이터 본격 오픈 close =출자조합 키움뉴히어로5호뉴딜펀드(가칭)에 300억원 출자 결정

◆ 동아타이어 동아타이어 282690 | 코스피 증권정보 현재가 11,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,600 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 동아타이어, 378억원에 中계열사 지분 100% 취득동아타이어, 타이어 테마 상승세에 10.33% ↑[개장전] 증권사 스몰캡 추천주(04/16) close =500억원 규모 지엠티홀딩스 제1회 무기명식 이권부 후순위 사모사채 인수 결정

◆ 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 5,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,850 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 신용도 다 오르는데 항공· 호텔· 자동차부품은 더 어렵다[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일대우건설, 올해 전국에 ‘푸르지오’ 3만 가구 공급 close = 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 35,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,150 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 한국가스공사, 돋보이는 안정성…올해 배당은?한국가스공사, 사외이사 신규 선임[클릭 e종목] "한국가스공사, 유가와 금리 상승 수혜주" close 가 제기한 천연가스 주배관 건설공사 입찰 담합 관련 소송 패소. 서울중앙지방법원으로부터 건설사 13곳과 함께 1086억원 가량 지급 판결. 법적 절차에 따라 소송 대응 예정

◆ 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 103,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 104,000 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-19일 두산, 두산중공업 주식 2916억원에 추가 취득'BBB'급 회사채 흥행 이유 있었네 close =자회사 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 18,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 18,450 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 두산중공업, 이집트 해수담수화 시장 진출한다두산, 두산중공업 주식 2916억원에 추가 취득두산重, 아람코와 합작해 사우디 '최대규모 주단조공장' 짓는다 close , 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 35,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,150 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 한국가스공사, 돋보이는 안정성…올해 배당은?한국가스공사, 사외이사 신규 선임[클릭 e종목] "한국가스공사, 유가와 금리 상승 수혜주" close 가 제기한 천연가스 주배관 건설공사 입찰 담합 관련 소송 패소. 서울중앙지방법원으로부터 건설사 15곳과 함께 1086억원 가량 지급 판결. 법적 절차에 따라 소송 대응 예정

◆ DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 114,000 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-17일DL이앤씨, 4177억원 규모 인천 도화1구역 재개발 수주 [클릭 e종목] DL이앤씨, 수주 가뭄을 해갈하는 단비 close = 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 35,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,150 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 한국가스공사, 돋보이는 안정성…올해 배당은?한국가스공사, 사외이사 신규 선임[클릭 e종목] "한국가스공사, 유가와 금리 상승 수혜주" close 가 제기한 천연가스 주배관 건설공사 입찰 담합 관련 소송 패소. 서울중앙지방법원으로부터 건설사 13곳과 함께 1086억원 가량 지급 판결. 당사분 금액 즉시 납부 예정. 향후 추가 소송 절차 진행시 법적 절차에 따라 적극 대응 예정.

◆ 금호건설 금호건설 002990 | 코스피 증권정보 현재가 10,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,500 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 금호건설, 1080억원 규모 오피스텔 공사 수주금호건설, 1886억원 규모 마곡MICE 복합단지 건설사업 수주[클릭 e종목] "실적 모멘텀 쌓이는 금호건설" close = 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 35,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,150 2022.01.24 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 한국가스공사, 돋보이는 안정성…올해 배당은?한국가스공사, 사외이사 신규 선임[클릭 e종목] "한국가스공사, 유가와 금리 상승 수혜주" close 가 제기한 천연가스 주배관 건설공사 입찰 담합 관련 소송 패소. 서울중앙지방법원으로부터 건설사 16곳과 함께 1086억원 가량 지급 판결. 법적 절차에 따라 소송 대응 예정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr