[아시아경제 김흥순 기자] 동아타이어 동아타이어 282690 | 코스피 증권정보 현재가 14,050 전일대비 100 등락률 +0.72% 거래량 21,905 전일가 13,950 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 동아타이어, 타이어 테마 상승세에 10.33% ↑[개장전] 증권사 스몰캡 추천주(04/16) close 는 378억원을 출자해 중국 자동차 튜브 제조 계열사(Qingdao DongYa Tire) 지분 100%를 현금 취득키로 했다고 15일 공시했다. 회사 측은 지분 취득 목적을 "양사 간 시너지 창출을 통한 경쟁력 강화"라고 밝혔다.

