유안타증권, 금융센터평촌지점 '반도체 산업' 투자설명회 개최
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유안타증권 유안타증권 close 증권정보 003470 KOSPI 현재가 5,020 전일대비 40 등락률 +0.80% 거래량 111,989 전일가 4,980 2026.03.16 09:27 기준 관련기사 유안타증권, 두산로보틱스 주식 61만주 494억원에 취득 [특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락 코스피 3200 뚫자 증권株 신바람, 줄줄이 신고가 은 오는 19일 오후 4시 금융센터평촌지점에서 개인 투자자를 대상으로 투자설명회를 진행한다고 16일 밝혔다.
유안타증권.
이번 설명회는 '인공지능(AI) 시대 반도체 산업의 패러다임 변화'를 주제로 박정임 케이프리덤자산운용 대표가 강연한다.
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관심있는 투자자는 누구나 신청 가능하고 참가비는 무료다. 원활한 강연 진행을 위해 사전 신청한 인원에 한해 참여할 수 있다. 참가 신청 및 기타 자세한 사항은 유안타증권 금융센터평촌지점으로 문의하면 된다.
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