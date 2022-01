[아시아경제 정동훈 기자] 18일 오전 11시 30분께 서울 동대문구 용두동 5층짜리 상가 건물에서 화재가 발생해 6명이 연기를 흡입했다.

4명은 현장에서 구급 처치를 받았고, 2명은 인근 병원으로 이송됐다.

불은 약 30분 만인 오전 11시 58분께 완전히 꺼졌다. 소방당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사 중이다.

