[아시아경제 정동훈 기자] 경기도 수원시 권선구청 직원이 개인정보를 유출한 정황이 드러나 경찰이 수사에 착수했다.

서울 혜화경찰서는 18일 수원시 권선구청 경제교통과 직원 B씨를 개인정보보호법 위반 혐의로 입건하는 한편 오전 11시부터 3시간 동안 권선구청 경제교통과와 B씨의 수원 집을 압수수색했다.

경찰 관계자는 '이석준 사건'과 관련이 없다며 "첩보를 입수해 자체 수사에 착수했다"고 밝혔다. 앞서 신변보호 조치를 받던 여성의 가족을 살해한 이석준에게 피해 여성 거주지 정보를 판매한 흥신소 업자도 권선구청 공무원 A씨를 통해 주소를 파악했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr