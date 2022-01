尹 '무속 논란' 재점화에…김남국 "지독한 '무속 사랑' 거짓으로 감추려 해"

계속되는 무속인 논란에…尹, 네트워크본부 해산

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보를 둘러싼 이른바 '무속인 개입 논란'이 이어지고 있는 가운데 18일 김남국 더불어민주당 의원이 "윤 후보에게 무속과 관련한 일만 벌어지면 매번 진실을 알기 어렵다. 뭐가 진실인가"라고 목소리를 높였다.

이재명 민주당 대선 후보 선거대책위원회 온라인소통단장을 맡고 있는 김 의원은 이날 자신의 페이스북에 '윤석열 후보의 오락가락 거짓말 해명, 또 주말에 성경책 들고 교회 찾을 건가요?'라는 제목의 글을 올려 이 같이 말했다.

김 의원은 "윤 후보 선대위에서 '건진 법사'라는 이름의 무속인 전 모 씨가 고문으로 활동, 인재 영입에 관여한다는 보도가 있었다. 선대위 관계자는 전 씨가 주요인재를 직접 면접 보고 난 뒤 합류 여부가 결정되고, 윤 후보와도 각별해 보여 본부장 이상의 위세를 지녔다고 언급하기도 했다"고 말문을 열었다.

이어 "이 보도 이후 국민의힘 관계자는 '윤 후보가 건진법사 관련 보도를 보고 받고 얼굴을 본 적도 없다고 말했다'고 일축했으나, 또 다른 보도에선 윤 후보가 '지인을 통해 1∼2차례 만난 게 전부다', '불자로 소개받았다'는 사실을 인정했다"고 지적했다.

김 의원은 "윤 후보가 국민의힘 대선 후보 토론회에서 손바닥에 '王(왕)'자를 새기고 나왔을 때와 유사한 모습"이라며 "그때는 이웃 아주머니가 지지의 의미로 써줬다던 '王'자에 대해 참 믿기 힘든 해명을 했다. 그런데 이것조차도 캠프에서는 사실관계가 제대로 공유되지 않아서 어떤 대변인이 '손가락 위주로 씻어서 안 지워졌다' 등 우왕좌왕, 오락가락 '거짓 해명'으로 수습하는 상황이 벌어졌다"고 비판했다.

그는 윤 후보를 향해 "도대체 모시는 무속인이 몇 명이냐. 무속인 논란은 건진 법사가 처음이 아니다. 천공 스승도 있다"며 "윤 후보의 멘토로 자처하며 언론 보도까지 된 천공 스승은 윤 후보를 2~3차례 만났다고 밝혔지만, 윤 후보는 국민의힘 대선후보 토론회에서 이에 대한 공세가 이어지자 본인은 그런 사람을 잘 만나지 않는다고 해명했다. 이것도 믿기 힘든 거짓 해명 같다"고 꼬집었다.

아울러 "윤 후보는 항상 자신의 지독한 '무속 사랑'을 거짓으로 감추려 한다. 금세 들통날 거짓 해명은 그만하고, 당당하게 밝히길 바란다"며 "이번 주에 또다시 성경책 들고 교회 찾는 일은 절대 하지 말길 바란다"고 비꼬았다.

끝으로 김 의원은 "국민은 제2의 국정농단이 있을지 없을지 반드시 알고 투표할 권리가 있다"며 "검찰 총장 시절 중요한 의사결정을 윤 후보 본인이 잘 몰라서 무속인에게 물어 결정하는 그런 무시무시한 일은 없었기를 바란다. 앞으로도 그런 일이 있다면 제2의 국정농단이며, 정말 국가적 재앙"이라고 말하며 글을 마무리했다.

앞서 한 매체는 전날 '건진법사'로 알려진 무속인 전 모 씨가 국민의힘 선대본부 내 네트워크본부에서 고문으로 일하며 직원들을 지휘했다는 의혹을 제기했다.

논란이 커지자 국민의힘 선거대책본부는 네트워크 본부를 해산하기로 했다. 관련해 권영세 선대본부장은 네트워크본부 해산 이유로 "윤 후보와 관련해 불필요하고 악의적인 오해가 확산하는 부분에 대해 단호하게 차단한다는 의미가 있다"며 '무속 논란'을 차단하겠다는 뜻을 밝혔다.

이어 "앞으로 이런 악의적인 오해 내지는 소문과 관련해 윤 후보에게 피해를 줄 수 있는 부분은 계속해서 제거해나가는 조치를 할 것"이라고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr