신성이엔지, 고효율 태양광 모듈 제조 특허 취득

신성이엔지가 고효율 태양광 모듈 제조 관련 특허를 취득했다고 18일 공시했다.

신성이엔지 측은 "고효율 태양광 모듈 제조 및 공정 개선을 위해 태양 전지 조각들과 전기적 연결을 위한 커넥터들의 연결 공정 기법에 대해 발명했다"며 "단계별 반제품에 대해 품질을 향상해 불량률을 개선하고 불필요한 자재 소요를 감소해 원부자재 활용도 및 생산성을 향상할 수 있다"고 설명했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr