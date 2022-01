[아시아경제 이민지 기자] 한올바이오파마 한올바이오파마 009420 | 코스피 증권정보 현재가 18,700 전일대비 450 등락률 -2.35% 거래량 187,313 전일가 19,150 2022.01.18 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일한올바이오파마, 3Q 영업익 20억원…109%↑코스피 수익률 하위 10개 종목 중 6개가 제약·바이오株 close 는 영업이익으로 100억원을 기록해 전년동기대비 70% 증가했다고 18일 공시했다. 매출액은 14% 늘어난 1015억원을, 순이익은 49% 감소한 99억원을 기록했다.

회사 측은 “주요제품의 안정적인 매출성장과 임상개발에 따른 마일스톤 유입으로 영업이익이 증가했다”며 “직전 사업연도 당기순이익은 글로벌 파트너사인 이뮤노반트 주식 share Earnout 발행에 따른 일시적인 영향이 반영됐다”고 말했다.

