LH, 설날 맞아 입주민에 명절음식 키트 나눔

18일 사천벌리 영구임대주택 입주민에 키트 전달

전국 지역본부서 지역별 맞춤형 물품 등 지원

한국토지주택공사(LH)는 설날을 앞두고 경남 사천지역 영구임대주택 입주민에 지역 농산물로 구성된 명절음식 키트를 지원했다고 18일 밝혔다.

이날 오영오 LH 공정경영혁신본부장과 본사 나눔봉사단은 경남 사천벌리 영구임대주택을 방문해 입주민 447세대에 떡국, 과일, 곶감, 멸치 등 명절음식을 직접 전달했다. 행사에는 삼천포종합사회복지관, 경남사회복지공동모금회도 동참해 입주민들의 풍요로운 설 명절을 기원했다.

LH는 경남지역 뿐만 아니라, 전국 14개 지역(특별)본부를 통해 지역 곳곳에 설맞이 나눔 문화를 확산하고 있다.

지난 17일부터 각 지역본부는 코로나19로 인해 도움의 손길이 줄어 어려움을 겪는 사회복지관, 아동센터, 다문화가족지원센터, 임대주택단지 등을 방문해 지역 주민들의 따뜻한 명절나기를 기원하며 정을 나누고, 지역별 특성에 맞는 명절 물품 등을 지원하고 있다.

오 본부장은 "코로나19 확산으로 모두가 어려운 상황이지만 누구도 소외되지 않고 풍성하고 넉넉한 설 명절을 보내기를 바라는 마음에서 선물을 준비했다"며 "나눔을 통해 보다 따뜻하고 살기 좋은 지역사회가 되기를 바란다"고 전했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr