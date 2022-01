국민은행, ‘KB 화상상담 서비스’ 모바일로 확대 시행

장소와 기기 제한 없이 고객 중심 금융 상담 기반 마련

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 KB스타뱅킹을 통해 대면채널 수준의 금융서비스를 받을 수 있도록 ‘KB 화상상담 서비스’를 확대 시행했다고 18일 밝혔다.

KB 화상상담 서비스는 화상상담을 위해 별도의 앱 또는 프로그램 설치없이 웹방식으로 이용할 수 있다. 지난해 12월 화상상담 전용창구, PC(인터넷뱅킹)를 이용한 화상상담 서비스를 선보인 데 이어 모바일 기기를 통해서도 화상상담을 받을 수 있게 한 것.

이번 개선을 통해 장소에 구애받지 않고 모바일 기기에서 간편하게 화상상담을 이용할 수 있다. 본인의 스마트기기를 통해 직원의 설명을 듣고, 모바일서식을 활용해 상품가입이 가능하다.

또한 부동산, 세무 등 전문 분야의 상담이 필요한 고객을 위해 전문가 화상상담을 운영한다. 모바일 화상상담 서비스는 고객센터 관리고객 및 일부 영업점 고객을 대상으로 시범운영 후 이용대상을 확대해 나갈 계획이다.

KB국민은행 관계자는 “이번 화상상담 서비스는 윤종규 KB금융그룹 회장의 ‘넘버원 금융플랫폼으로 도약하자’는 의지가 담겼다”며, “모바일 기기로 상품설명서 공유, 모바일서식 작성, 비밀번호 입력, 신분증 촬영을 동시에 진행할 수 있는 대면창구와 동일한 프로세스를 구축해 직원과 고객의 만족도가 높아질 것"이라고 전했다.

