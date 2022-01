태국, 中·라오스 철도 연결 본격화

[아시아경제 조현의 기자] 태국이 일대일로(一帶一路·육해상 실크로드)의 핵심 프로젝트인 중국-라오스 철도와의 연결에 나섰다. 태국은 2019년 라오스를 거쳐 중국까지 철도망으로 연결하는 3국 간 협정을 체결했다.

18일 방콕포스트에 따르면 태국 내각은 지난주 태국 국영철도(SRT)에 중국-라오스 철도와의 연결을 위해 동북부 농카이주와 라오스 사이 두 번째 철도 교량을 신속히 건설하라는 지침을 내렸다.

아누틴 찬위라꾼 부총리 겸 보건부 장관은 "중국-라오스 철도가 태국까지 연결되면 중국 서부와 라오스, 태국의 경제적 개발을 가져올 것"이라고 말했다.

아누틴 부총리는 철도 연결 후 태국에서 중국까지의 운송 수송비가 기존 운송 수단 대비 최대 50% 낮아질 것으로 기대했다.

그는 "중국-라오스 철도 개통으로 인해 이미 태국에서 중국으로 가는 화물 운송 기간이 하루 단축됐다"며 "비용도 25%가량 낮아졌다"고 했다.

삭사얌 칫촙 교통부 장관도 전날 의회에서 "태국 산업계에 철도 연결로 파생되는 기회가 엄청날 것"이라고 했다.

현재 태국과 중국 간 수출입의 90%는 해상을 통해 이뤄지고 있고 나머지는 라오스를 경유하는 육상으로 이뤄지고 있다. 양국 교역 규모는 2012년부터 2020년까지 꾸준히 증가했으며 특히 2017~2020년 사이 수출 규모는 세 배 증가했고 수입 또한 늘었다.

삭사얌 장관은 "태국과 라오스가 오는 4월부터 국경을 넘는 화물 운송에 대한 통관 절차를 단축하는 방안을 연구하기로 이미 합의했다"고 밝혔다.

중국-라오스 철도와 태국의 나콘랏차시마-농카이 구간 고속철도를 연결하는 방안에도 합의했다고 밝혔다. 지난해 12월 초 개통된 중국-라오스 철도는 중국 쿤밍과 라오스 수도 비엔티안까지 1035㎞를 연결한 것으로, 평균 시속 160㎞로 운행한다.

