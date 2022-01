중추신경계 신약 개발사 바이오팜솔루션즈, 상장 주관사로 하나금투 선정

이르면 연내 코스닥 상장

[아시아경제 이민우 기자] 바이오팜솔루션즈가 하나금융투자를 상장 주관사로 선정하고 본격 코스닥 시장 상장에 나선다.

바이오팜솔루션즈는 이 같이 주관사를 선정했다고 18일 밝혔다. 하나금투와 추진해온 프리IPO(상장 전 투자유치)를 올해 초 마무리하고 이르면 연내 상장을 위한 예비심사청구서를 제출할 계획이다.

바이오팜솔루션즈는 2008년 설립된 중추신경계 및 희귀질환 분야 전문 신약개발 업체다. 회사가 자체 개발한 뇌전증(간질) 치료제 후보물질 'JBPOS0101'은 펠바메이트와 카리스바메이트, 세노바메이트의 뒤를 잇는 '3세대 약물'로 불린다. 이전 세대 약물 대비 독성은 적고 약효는 뛰어나 미국 국립보건원(NIH)으로부터 최고 간질치료제로서의 높은 개발 가능성을 인정받아 레드북(Red Book)에 선정되기도 했다.

회사의 주요 파이프라인 중 하나인 소아연축(소아간질) 치료제는 지난 2019년 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상 2상 허가승인을 받고 임상을 진행해 약효를 확인했다. 소아연축은 0.5세에서 3세 사이에 발생하는 난치성 희귀질환으로, FDA의 승인을 받은 기존 치료제가 있지만 심한 부작용으로 현재 제대로 된 치료제가 없는 실정이다. 회사는 전 세계 미충족 수요가 큰 만큼 미래 시장성 역시 클 것으로 기대하고 있다.

그 외에도 회사는 임상2상 개념증명(POC) 단계인 광발작 반응억제를 통해 간질에 대한 약효 유효성을 확인했다. 희귀질환인 '간질중첩증'에 대해서도 국내 식품의약품안전처(식약처)의 임상2상 허가를 받고 임상 진행 중에 있다.

지난해 8월에는 중국 CNS 분야에 특화된 경신제약에 JBPOS0101의 기술이전을 성공하기도 했다. 당시 거래의 총 계약금은 선급금 500만달러, 임상개발 단계별 성공 마일스톤을 포함해 4000만달러로 책정됐다. 상용화 이후 매출액에 대한 경상기술료는 별도다.

바이오팜솔루션즈는 JBPOS0101의 타 적응증 확대 개발에도 나서고 있다. 알츠하이머와 파킨슨병 등 신경퇴행성 질환이 대표적이다. 이 외에도 다수 질환 대상 임상 1상 및 임상 2상 등 다양한 파이프라인을 보유하고 있다.

최용문 바이오팜솔루션즈 대표는 "당사가 개발한 ‘JBPOS0101’은 다양한 분야의 치료제로 개발이 가능해 다수의 해외 제약사들로부터 높은 관심을 받고 있고 일부 해외 제약사와는 공동연구 및 라이선스 거래를 위한 논의가 진행 중"이라며 "핵심 파이프라인의 확대 개발을 통해 CNS 및 희귀 질환 분야의 글로벌 전문기업으로 성장할 것”이라고 말했다.

