[아시아경제 김종화 기자] 에이스침대가 침대를 구매하는 소비자들의 지출 부담을 최소화할 수 있도록 신용카드 구매 고객을 대상으로 최대 18개월 무이자 할부 혜택을 제공한다.

이번 이벤트는 12월 31일까지 전국 에이스침대 매장(일부 매장 제외)에서 30만원 이상 신용카드 결제 고객을 대상으로 진행된다. 하나카드, 현대카드, 삼성카드, 국민카드 등 4개 카드사에서 12개월부터 최대 18개월까지 무이자 혜택을 제공한다. 기업(법인)카드 및 체크카드는 제외되며, 무이자 할부 이용 시 포인트와 마일리지는 적립할 수 없다.

예비부부를 위한 멤버십 서비스를 통해 매트리스 연계 품목 구매 시 20% 할인 혜택, 소프라움 침구 구매 시 10% 할인 혜택 등을 제공한다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr