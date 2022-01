'82년생 김지영' 해외에서 30만 부 이상 팔려

한강 '채식주의자' 약 16만 부 판매고 기록

조남주의 '82년생 김지영'이 지난 5년간 해외에서 가장 많이 판매된 한국문학으로 나타났다. 한국문학번역원은 2016~2020년 해외에서 출간된 한국문학 판매현황을 조사해 18일 공개했다. 이에 따르면 '82년생 김지영'은 열 개 언어권에서 30만 부 이상 팔렸다. 가장 뜨거운 인기를 모은 나라는 일본. 2018년 출간돼 20만 부 이상 판매됐다. 한강의 '채식주의자'는 세 개 언어권에서 16만 부 이상 팔리며 두 번째로 많은 판매고를 기록했다. 손원평의 '아몬드'는 일본에서 9만 부 이상, 정유정의 '종의 기원'은 브라질에서 2만 부 이상 팔렸다. 지난 5년간 5000부 이상 팔린 책은 서른네 종. 여기서 열여섯 종은 2020년에 출간됐다. 특히 김영하의 '살인자의 기억법'은 2020년 독일에서 독립출판사 문학상, 추리문학상 국제부문 등을 수상하며 1만 부 이상 판매됐다.

지난해 번역원 지원을 받아 해외에 출간된 한국문학은 186종이다. 민간 재단인 대산문화재단 지원분까지 더하면 한 해 200종 이상이 해외에 소개됐다. 특정 국가에서 스테디셀러가 된 작품을 여러 언어권에서 출간하는 사례가 계속 늘고 있다. 번역원 측은 "전체 지원 건수 가운데 해외 출판사가 한국문학 출간을 확정하고 번역을 신청하는 비중이 80%에 달한다"며 "한국문학이 세계 시장에서 독자적 경쟁력을 증명하며 자리매김하고 있음을 보여준다"고 설명했다.

