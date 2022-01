[아시아경제 이민지 기자] 플리토 플리토 300080 | 코스닥 증권정보 현재가 45,350 전일대비 50 등락률 +0.11% 거래량 13,957 전일가 45,300 2022.01.18 13:52 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사기록감사합니다 “코이즈”로 1억 벌었습니다! 후속株 또 갑니다, 선착순 마감“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 2억9277만원 규모로 자사주 처분을 결정했다고 18일 공시했다. 회사 측은 “자사주 상여 지급을 통해 직원 성과 보상과 근로의욕을 고취하고자 한다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr