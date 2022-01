[부고] 최창수 전 NH농협손해보험 대표 부친상

최석보씨 별세, 최기수 · 창수(전 NH농협손해보험 대표) · 종수 · 선자 · 희자 부친상, 원경희 · 김윤이 · 임성현 시부상, 임종남 · 이우성 장인상. 18일 오전5시. 영산포농협 장례식장 VIP(1층), 발인 20일 10시, 장지 전남 나주시 다시면 선영 061-334-4440

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr