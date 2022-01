라인 넥스트, 경력직 100여명 채용…"글로벌 NFT 생태계 확장"

[아시아경제 강나훔 기자] 라인의 대체불가토큰(NFT) 플랫폼 자회사 ‘라인 넥스트’는 글로벌 NFT 플랫폼 사업 및 개발을 위한 경력직 채용을 진행한다고 18일 밝혔다.

모집 직무는 ▲개발 ▲기획 ▲사업 ▲마케팅 ▲UI디자인 등 5개 직군에서 총 100여명을 선발한다. 개발 직군은 글로벌 NFT 플랫폼과 라인 블록체인 메인넷, 월렛, 가상화폐 링크(LINK) 관련 서비스 등을 개발하고 운영하게 된다. 사업, 기획 및 마케팅 직군은 글로벌 NFT 플랫폼과 블록체인 기반 분산화된 웹(Web) 3.0 생태계 구축을 위한 업무를 진행하게 된다.

채용은 수시 채용으로 채용 완료 시까지 진행한다. 서류 접수는 채용 홈페이지를 통해 가능하다. 개발 직군은 코딩 테스트 통과 후 면접을 진행하고,사업, 기획 및 마케팅 직군은 서류 합격 후 면접을 통해 합격자가 선발된다.

모든 채용 과정은 100% 온라인으로 이뤄진다. 지원 자격 및 직무, 채용 과정에 관한 더욱 자세한 내용은 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 라인 넥스트는 신규 글로벌 NFT 플랫폼 ‘도시(DOSI)’의 출시를 예고했다. 이날 티저 웹사이트를 열고 기업 및 고객의 사전 등록을 받고 있다.

‘도시’는 전세계 180개국을 대상으로 8개 언어를 지원하는 NFT 퍼블리싱 플랫폼이다. 한국어의 도시(City)에서 어원을 가져왔다. 전 세계 창작자와 기업, 팬덤들이 스스로 가상 경제권과 도시를 만들어간다는 의미를 가진다.

