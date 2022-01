모더나 CEO "코로나·독감 동시 예방하는 백신 내년 중 개발"

[아시아경제 권재희 기자] 미국 제약사 모더나가 내년 하반기까지 코로나19와 독감을 동시에 예방할 수 있는 백신을 개발할 것이라고 17일(현지시간) 밝혔다.

이날 AFP통신 등 주요 외신에 따르면 스테판 방셀 모더나 최고경영자(CEO)는 온라인으로 개최된 세계경제포럼(WEF) 라운드테이블에서 "최선의 시나리오는 내년 가을까지 백신을 개발하는 것"이라고 밝혔다.

방셀 CEO는 "모든 나라에서 이 백신이 쓰이지는 못하더라도 일부 국가에선 접종이 가능할 것"이라며 "우리의 목표는 사람들이 겨울에 백신을 두세 번 맞는 번거로움을 없애고 딱 한 번 주사를 맞게 하는 것"이라고 덧붙였다.

모더나가 개발을 목표로 하고 있는 이 백신은 코로나19와 독감은 물론 '호흡기 세포 융합 바이러스(RSV)' 까지 예방할 수 있어 사람들이 매년 자발적으로 백신을 맞게 할 수 있을 것으로 기대된다.

호흡기 세포융합 바이러스는 흔히 감기를 유발하는 바이러스로, 영유아 및 노인들에게는 치명적이다.

모더나는 내년 하반기까지 백신 개발을 완료하고 2024년 전에 시판한다는 계획이다.

방셀 CEO는 현재 새로 개발중인 RSV 백신은 임상 3상 단계이며 독감 백신은 올 2분기에 3상에 들어갈 예정이라고 밝혔다.

모더나의 새 독감 백신은 코로나19 백신에 쓰인 메신저 리보핵산(mRNA) 기술이 적용됐다.

모더나는 코로나19 오미크론 변이에 특화된 백신 부스터샷(추가접종)에 대한 임상시험을 곧 시작할 예정인 것으로 알려졌다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr