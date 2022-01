상여금 받을 수 있을까…中企 4곳 중 1곳 “설 자금사정 곤란”

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업 4곳 중 1곳(26%)은 올해 설 연휴를 앞두고 자금사정이 악화된 것으로 드러났다.

중소기업중앙회는 이달 6일부터 12일까지 중소기업 800곳을 대상으로 '2022년 중소기업 설 자금 수요조사'를 실시한 결과 이 같이 나타났다고 18일 밝혔다. 중소기업 26%는 설 자금사정에 대해 '곤란하다'고 응답했다. 자금사정에 대해 '원활하다'고 답한 기업은 20.4%였다. 다만 지난해 설 자금사정이 곤란하다는 기업이 38.5%였다는 점을 감안하면 올해 중소기업 자금사정은 소폭 개선됐다는 게 중기중앙회 설명이다.

규모별로 보면 매출액과 직원수가 적을수록 자금사정이 악화된 기업이 많았다. 특히 매출액 10억원 미만 기업의 경우 절반 가량(48.7%)이 자금사정이 곤란하다고 답했다. 근로자수 10명 미만 기업도 10곳 중 4곳(38.1%)이 자금사정이 곤란하다고 응답했다. 또한 내수기업(27.9%)이 수출기업(14.7%)보다 자금사정이 악화된 것으로 집계됐다.

자금사정이 좋지 않은 주된 원인으로 '판매·매출 부진(68.3%)'이 꼽혔다. 이어 '원·부자재 가격 상승(56.3%)', '인건비 상승(31.3%)', '판매대금 회수 지연(10.6%)' 순이었다. 중소기업 85.6%는 코로나19가 자금사정 악화에 영향을 미쳤다고 답했다.

중소기업이 올 설에 필요한 평균 자금은 2억7150만원으로 조사됐다. 지난해 설(2억1490만원) 대비 5660만원 늘어난 수치다.

중소기업 5곳 중 1곳(21.1%)은 부족한 설 자금을 확보할 대책이 없다고 응답했다. 지난해 설(10.4%)보다 2배 이상 늘어난 셈이다. 부족한 자금 확보 계획으로 '납품대금 조기회수(50.3%)', '금융기관 차입(30.2%)', '결제 연기(21.1%)' 등이 꼽혔다.

설 상여금을 지급하기로 결정한 중소기업은 37.6%에 불과했다. 중소기업 20%는 아직 설 상여금 지급 계획을 확정하지 못했다. 중소기업 직원이 올 설에 받을 평균 상여금은 44만7000원으로 지난해(48만2000원)보다 3만5000원 줄었다.

추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 “지난해 규모가 큰 기업의 자금사정은 호전됐지만 소기업은 코로나19 장기화로 인해 자금조달의 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다”면서 “특히 소규모의 내수기업일수록 자금사정이 곤란해 중소기업, 소상공인의 설 자금이 원활히 확보될 수 있도록 정책기관과 금융권의 관심과 지원이 필요하다”고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr