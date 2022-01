컴투스플랫폼, 하이브로·메가존클라우드와 게임 유통 협업

[아시아경제 부애리 기자] 컴투스플랫폼이 메가존클라우드와 함께 하이브로가 개발한 모바일게임 '드래곤빌리지 아레나'에 대한 합작 퍼블리싱(유통·배급) 서비스 계약을 체결했다.

18일 컴투스홀딩스에 따르면 컴투스플랫폼은 드래곤빌리지 아레나에 게임 전문 플랫폼 '하이브'를 제공해 글로벌 시장 공략을 지원한다. 메가존클라우드는 개발·마케팅에 대한 투자와 함께 클라우드 인프라 서비스를 지원한다. 드래곤빌리지 아레나는 글로벌 누적 다운로드 수 2000만건 이상인 드래곤빌리지 지식재산권(IP)을 활용한 수집형 역할수행게임(RPG)이다.

메가존클라우드는 지난해 컴투스플랫폼과 업무협약(MOU)을 체결했다. 게임 전문 플랫폼인 하이브를 더 많은 국내외 게임기업들이 활용할 수 있도록 공동 마케팅과 영업 활동을 진행하고 있는데 이번 합작 퍼블리싱 서비스 계약도 이러한 협력 관계가 바탕이됐다고 회사 측은 설명했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr