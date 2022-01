아시아나항공, ESG경영 문화 확산 슬로건 공모

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 18,100 전일대비 350 등락률 -1.90% 거래량 172,260 전일가 18,450 2022.01.18 10:54 장중(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 2년 만에 하와이 노선 재운항아시아나 "카자흐스탄 알마티행 승객 70여명 호텔 이동 완료"[클릭 e종목] “대한항공, 컨센서스 상회하는 4Q 실적 예상” close 은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활성화를 위한 슬로건 공모를 진행한다고 18일 밝혔다.

아시아나항공이 나아가야할 ESG 경영 의지를 담은 영문 슬로건과 그 의미를 다음달 13일까지 자유형식으로 기술해 아시아나항공 ESG 공식 이메일로 제출하면 된다. 아시아나항공 ESG 경영에 관심있는 누구나 공모전에 참여할 수 있다.

아이디어는 아시아나항공 내부 평가단이 주제에 대한 적합성, 독창성, 창의성, 간결성, 활용성 등을 심사해 3월 중 발표할 예정이다. 심사를 거쳐 선정된 최우수상에는 사이판 이코노미 왕복 항공권 2매를, 우수상에 선정된 10명에게는 소정의 상품을 증정한다.

조영석 아시아나항공 ESG TF 상무는 "아시아나항공이 앞으로 나아가야 할 ESG 경영 방향성을 고객들과 함께 만들어 나간다는 취지에서 아이디어를 공개 모집하게 됐다"고 말했다.

아시아나항공은 지난해부터 ESG 태스크포스를 출범시키고 ESG 모범 규준을 채택하는 한편, ESG 경영 설명회를 개최하는 등 ESG 경영 초석 마련을 위한 다양한 활동을 추진해 왔으며, 올해는 ▲ESG 전담팀 신설 ▲ESG 위원회 신설 ▲친환경 사업 전개 등 ESG 경영 실현에 박차를 가한다는 방침이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr