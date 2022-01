완도군, 설 명절 ‘잠시 멈춤 3Go 운동’ 동참 호소

“고향 방문 자제하고·백신 접종 맞고·진단 검사받고”

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군이 설 명절 연휴 기간 코로나19 확산 방지에 대응하고자 ‘잠시 멈춤 3GO 실천 운동’을 전개한다.

18일 군에 따르면 이번 운동은 오미크론 바이러스 확산세가 좀처럼 꺾이지 않는 상황에서 설 명절에 많은 인구가 이동할 것으로 예상됨에 따라 바이러스 감염 확산을 방지하고자 선제적으로 추진하게 됐다.

이에 군에서는 4대 분야, 29개 중점 과제를 발굴해 잠시 멈춤 운동을 추진한다.

4대 분야는 ‘잠시 멈춤 3GO 실천 운동’ 참여 분위기 확산, 군민·향우 회원 참여 제고를 위한 행정 서비스 지원, 효율적이고 실효성 있는 설 명절 특별 방역 대책, 특산품 소비 촉진 등을 통한 지역 경제 활성화 등이다.

첫째, 잠시 멈춤 3GO 실천 운동 참여 분위기 확산을 위해 서한문 배부, 전국 향우회장 공동명의 호소문 발표, 민관 합동 캠페인, SNS 릴레이 캠페인 등을 추진한다.

둘째, 군민과 향우들의 참여 제고를 위한 행정 서비스 지원으로 온라인 부모님 안부 살피기, 설 명절 음식 나눔, 온라인 성묘 서비스, 가족 대행 합동 성묘 등을 지원한다.

특히 고향을 방문하지 않는 향우들이 ‘부모님 안부 살피기’를 읍·면에 신청하면 읍·면장이 직접 부모님을 찾아뵙고 안부를 살피며 자녀들과 영상 통화를 할 수 있도록 돕는다.

셋째, 효율적이고 실효성 있는 특별 방역 추진으로는 불가피하게 고향을 방문하는 귀성객의 경우, 백신 3차 접종자만 방문 인원을 최소화해 방문하도록 하고, 다른 지역 방문이나 역귀성객은 가정 복귀 시 증상 유무와 관계없이 반드시 진단 검사를 받도록 유도한다.

아울러 마을 지킴이 봉사단 운영, 주요 관광지 방역 관리 요원 배치 방역 활동 전개, 여객선과 낚시어선 방역 점검, 관내 대형마트 및 편의점 특별 방역 등을 추진하기로 했다.

넷째, 특산물 소비 촉진을 통해 지역 경제 활성화에 보탬이 될 수 있도록 대책을 마련해 추진할 계획이다.

군 대표 특산물 쇼핑몰인 ‘완도군이숍’의 67개 업체와 우체국 쇼핑몰 43개 업체를 통해 무료 배송과 할인 등 이벤트를 추진하며, 라이브 커머스(네이버), 이마트 등 대형 유통 업체에 물류비용 등을 지원하여 수산물 소비 촉진 마케팅을 추진한다.

군 관계자는 “바이러스 확산세를 꺾지 못하면 우리가 간절히 바라는 일상 회복의 길은 점점 더 멀어질 것이다”면서 “우리 모두의 작은 실천이 내 가족과 이웃을 지키는 일임을 유념해 주시고 ‘잠시 멈춤 3GO 실천 운동’에 적극적으로 동참해 주시길 당부드린다”고 말했다.

