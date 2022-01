중기부, 스마트공장 지원할 대기업·공공기관 모집

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부는 '대중소 상생형 스마트공장 지원 사업'에 참여할 대기업이나 공공기관 등 주관기관을 모집한다고 밝혔다.

'대중소 상생형 스마트공장 지원사업'은 '정보통신기술(ICT)융합 스마트공장 보급·확산사업'의 일환으로 민간(주관기관과 도입기업)이 협업해 스마트공장을 구축하면 정부가 구축비의 일부를 지원하는 민관 협력 스마트공장 지원사업이다.

주관기관은 자체적으로 마련한 기준으로 스마트공장 도입을 희망하는 중소·중견기업을 모집할 수 있으며, 정부와 민간의 지원 비율이 따라 크게 ▲유형1(기초, 고도화1, 고도화2)과 ▲유형2(소기업전용)로 나누어진다.

유형1은 정부지원금 비율이 최대 30%, 민간부담금(주관기관+도입기업)의 비율은 최소 70%다. 정부지원금을 고도화 단계에 따라 기초는 4200만원, 고도화1은 1억2000만원, 고도화2는 2억4000만원을 상한액으로 지원한다. 민간부담금은 대기업 등 주관기관이 30%이상 부담하고, 도입기업은 최대 40%만 부담하게 돼 도입기업은 비교적 적은 부담으로 스마트공장을 구축할 수 있다.

유형2는 스마트공장 도입에 대한 진입장벽 해소를 위해 소기업을 대상으로한 기초단계의 소액지원(최대 2000만원) 사업이다. 정부와 주관기관이 각각 50%씩(각각 최대 1000만원) 부담해 도입기업은 별도의 구축비 부담없이 간이 스마트공장을 구축할 수 있다.

주관기관은 협업기관(재원관리, 행정지원 등)과 연합체(컨소시엄)를 이뤄 대중소상생협력기금에 출연하고 상생형 스마트공장 사업신청서를 제출하면 참여할 수 있다. 기금 출연에 대해서는 기부금 인정, 세제혜택, 동반성장지수·공공기관 평가 가점 등 혜택도 받을 수 있다.

아울러, 올해부터는 스마트공장의 고도화 정책방향에 발맞춰 상생형 사업에도 '고도화2' 지원 분야를 추가했고, 현장의 건의사항을 반영해 현금만 인정했던 매칭 사업비를 현물(인건비)도 일부 인정함으로써 정부 지원금을 추가 연결(매칭)해주는 방향으로 개편했다.

지난해는 삼성전자, 현대자동차그룹, LS일렉트릭, 포스코 등 대기업 9개사와 한국수력원자력, 한국전력공사, 한국서부발전 등 23개의 공공기관이 참여해 총 270억원 출연금으로 약 1000개사에 스마트공장 구축을 지원했다.

주관기관으로 참여를 희망하는 기업과 공공기관은 오는 6월 30일까지 신청할 수 있으나, 매칭이 가능한 정부지원금 소진 시 조기 마감될 수 있다. 사업참여를 원하는 주관기관은 스마트제조혁신추진단에서 운영하는 스마트공장 1번가로 신청하면 된다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr