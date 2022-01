경기도 2층 버스 종합만족도 '상승'‥ 좌석 편의 개선은 '숙제'

'주행·안전성' 83점 가장 높아‥ '좌석 편의'는 60점 대

[아시아경제 라영철 기자] 경기도 2층 버스 종합 만족도가 꾸준히 상승하는 것으로 조사됐다.

경기도는 "'2021년 경기도 2층 버스 이용자 만족도'를 조사한 결과 직전 조사인 지난 2019년보다 2점이 상승한 77점으로 나타났다"며 18일 이같이 밝혔다.

이번 조사는 도가 ㈜한국리서치에 의뢰해 지난해 11월 23일부터 12월 3일까지 9일간에 걸쳐 진행했다. 만 18세 이상 534명의 경기도 2층 버스 이용자를 대상으로 설문을 통한 1:1 개별면접조사 방식으로 집계했다.

조사 결과 '종합 만족도'는 77점으로 2019년 75점, 2017년 72점보다 지속적으로 상승했다. 안전성과 이용 쾌적성, 운전기사 서비스 등 4가지 주요 항목에서 모두 지난 조사보다 만족도 점수가 올랐다.

특히 응답자의 86%는 2층버스가 출·퇴근 시간대 불편함 해소에 도움된다고 응답했고, 95%가 향후에도 이용할 의사가 있다고 밝히는 등 전반적인 만족도가 높은 것으로 나타났다.

항목별 종합점수는 ▲주행 및 안전성(83점) ▲전반적 만족도(77점) ▲운전기사 및 부가서비스(76점) ▲내부시설 및 이용 쾌적성(73점) 순으로 나왔다.

만족도가 가장 높은 '주행 및 안전성' 분야는 주행 속도나 출입문 개·폐 시 안전성, 운행 안전감 등 세부 항목 모두 81점 이상 높은 점수를 보여 2층 버스 운행이 비교적 안전하다고 느끼는 것으로 조사됐다.

반면 '좌석 간격 적절성'과 '좌석 편안함'이 각각 61점, 65점으로 집계돼 좌석 편의 개선이 다소 필요하다고 생각하는 것으로 파악됐다.

이에 도 관계자는 "2층 버스는 한 번에 많은 인원을 수송할 목적으로 만들어진 버스다 보니 좌석 간격이 다소 좁은 편이다"며 "작년부터 도입하는 2층 전기버스는 좌석 간격을 조금 넓혔기 때문에 향후 만족도도 상승할 것으로 보인다"고 설명했다.

강현도 교통국장은 "2층 버스 도입 이후 꾸준한 개선으로 이용자 만족도가 상승하고 있다"며 "앞으로도 2층 버스를 지속적으로 투입해 출·퇴근 시간대 도민의 불편 해소에 최선을 다하겠다"고 말했다.

경기도 2층 버스는 서울시의 '광역버스 진입 총량제'로 도 내 광역버스의 추가 증차가 어려운 상황에서 출·퇴근 시간대 입석 문제 해소를 위해 지난 2015년부터 도입했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr