쇼피코리아, 동남아 진출 전략 세미나 개최…"글로벌 시장 진출 도움"

NHN한국사이버결제 가맹점 대상 무료 진행

쇼피 수수료 면제, 입점 컨설팅 등 혜택 제공

[아시아경제 김보경 기자] 이커머스 플랫폼 쇼피코리아가 오는 21일 NHN한국사이버결제(NHN KCP), 페이오니아와 함께 'K소비재 브랜드, 쇼피를 통한 동남아 진출 전략'을 주제로 세미나를 개최한다.

이번 세미나는 지난해 6월 쇼피코리아와 NHN KCP 간에 체결된 수출 및 전자상거래 활성화 관련 업무협약을 기반으로 하고 있으며, NHN KCP 사옥에서 가맹점을 대상으로 무료로 진행된다.

쇼피코리아는 ▲동남아 이커머스 시장 트렌드와 인사이트 ▲동남아 패션 및 홈앤리빙 카테고리 분석 ▲쇼피 입점 절차와 운영 전략 등 동남아 온라인 시장 진출에 필요한 A부터 Z까지의 방법을 공유할 예정이다.

금융 솔루션 기업 페이오니아는 해외 마켓에서 판매 대금을 간편하게 수취할 수 있는 서비스를 소개하고, 쇼피에서 판매한 대금을 국내 은행계좌로 받는 방법과 쇼피 연동법에 대해 안내할 예정이다.

세미나에 참가하는 기업에게는 일정 기한 쇼피 판매 수수료 면제, 일대일 입점 컨설팅 세션 등 다양한 혜택이 준비됐다.

권윤아 쇼피코리아 지사장은 "국내 기업들이 동남아 시장에 대해 인사이트를 얻을 수 있는 유익한 시간을 마련하게 돼 매우 기쁘다"며 "글로벌 시장 진출을 원하는 많은 기업의 관심과 참여 바란다"고 전했다.

참가 신청은 NHN KCP 공식 홈페이지에서 할 수 있다.

