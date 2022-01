KT, 러시아 얀덱스와 연내 자율주행 배송로봇 선보인다

AI 로봇 자율주행 분야 사업협력…차세대 로봇 솔루션 개발 등

[아시아경제 구은모 기자] KT가 러시아 최대 IT 기업 얀덱스(Yandex)의 자율주행 그룹사 얀덱스 SDG와 손잡고 연내 배송로봇을 출시하기로 했다.

KT는 18일 러시아 모스크바 소재 얀덱스 자율주행개조센터에서 얀덱스 SDG와 인공지능(AI), 로봇, 자율주행 분야 사업 협력을 위한 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협력으로 KT의 AI·DX 역량과 얀덱스의 자율 주행 로봇 기술을 결합해 ▲한국 맞춤형 로봇 비즈니스 모델 개발 및 연내 자율주행 배송로봇 상품 출시 ▲차세대 AI 로봇 솔루션 개발 및 고도화 협력 ▲추가 ICT 사업 협력 TF 운영 등을 추진한다.

두 회사는 지난해 10월 사업협력을 위한 경영진 미팅을 진행했다. 12월에는 KT 연구개발센터에서 배송로봇 시연회를 가진 바 있다. 이번 협약으로 차세대 AI 자율주행 로봇 기술 개발과 사업화를 위한 양사 협력 관계가 더욱 공고해졌다.

송재호 KT AI·DX융합사업부문장은 "양사는 AI 로봇 자율주행뿐 아니라 향후 그룹 차원의 ICT 사업 협력 분야를 추가로 도출할 것"이라고 강조했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr