롯데지주는 미니스톱 인수 보도에 대해 현재 검토 중에 있으며 구체적으로 결정된 사항은 없다고 18일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr