사내 성범죄 논란에…美블리자드, 직원 37명 무더기 해고

[아시아경제 조슬기나 기자] 직장내 성폭력 스캔들로 도마 위에 오른 미국 게임업체 액티비전 블리자드가 최근 연루 직원 37명을 무더기로 해고했다. 징계를 받은 직원도 44명에 달한다.

월스트리트저널(WSJ)은 17일(현지시간) 복수의 관계자들을 인용해 블리자드가 자사를 둘러싼 성폭력, 차별 스캔들을 해결하기 위한 노력의 일환으로 이 같은 조치를 취했다고 보도했다.

이는 앞서 지난해 7월 미 캘리포니아주 공정고용주택국(DFEH)이 성폭력을 방치해 주법을 위반했다며 블리자드에 소송을 제기한 이후, 관련 보고 700여건이 회사에 접수된 데 따른 것이다. 특히 회사 경영진이 사내 성폭력, 차별 등을 묵인했다는 논란이 이어지자 블리자드의 주주, 직원, 비즈니스 파트너들로부터 개선 요구도 이어졌다.

헬레인 클라스키 블리자드 대변인은 직원 37명이 "쫓겨났다"(exited)고 확인했다. 또한 직원 44명이 징계를 받은 것으로 파악됐다. 다만 그는 700여건의 보고가 접수됐다는 것과 관련해서는 이의를 제기했다. 여기에는 직장 내 긍정적인 이슈부터 회사가 조사에 나섰던 심각한 내용까지 다양하게 포함된 것으로 알려졌다.

캘리포니아주 산타모니카에 본사를 둔 블리자드는 '캔디 크러시', '월드 오브 워크래프트', '콜 오브 듀티', '오버워치' 등 인기 게임 개발사다. 하지만 직장 내 성범죄, 성차별 피해를 묵인했다는 사실이 언론 보도 등을 통해 알려지면서 도마 위에 올랐고, 이는 당국 조사로까지 이어졌다. 30년 이상 최고경영자(CEO)로 근무한 보비 코틱은 한 여직원이 성폭행 사실을 이메일로 호소했으나, 이를 알고도 아무 조치도 하지 않았다고 WSJ는 덧붙였다.

미 캘리포니아주 공정고용주택국이 조사에 돌입한 데 이어, 미 증권거래위원회(SEC)도 조사에 나섰다. 블리자드 역시 개선 조치에 들어가겠다고 밝혔다. 회사측은 그간 접수된 직원들의 보고 700여건 중 90%이상을 검토한 것으로 파악됐다.

CEO인 코틱의 사임을 요구하는 목소리도 높다. 직원 약 1만명 중 5분의 1가량이 코틱 CEO의 사임을 요구하는 탄원서에 서명했다. 주주와 협력사들도 목소리를 높이고 있다. 장난감 회사인 레고는 이번 사태와 관련해 블리자드의 '오버워치' 시리즈를 기반으로 한 제품 라인의 출시 계획을 일시 중단했다. 클라스키 대변인은 "레고의 피드백에 대해 중요하게 판단하고 논의하고 있다"고 말했다.

블리자드의 주가도 하락세다. 지난해 7월 첫 조사 결과가 공개된 이후 30%가까이 떨어졌다. 영국계 투자자인 피넬리티 인터내셔널은 브라이언 켈리 블리자드 이사회 의장에게 서한을 보내 외부 로펌을 통한 독립적 조사를 촉구했다. 적절한 조치가 취해지지 않을 경우 주식을 처분할 수 있다는 경고도 제기했다. 피넬리티는 블리자드의 지분 0.6%를 보유하고 있다.

