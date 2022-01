AI 주차관제 '아이파킹' 파킹클라우드 하태년 신임 대표 취임

[아시아경제 김보경 기자] 주차관제 플랫폼 아이파킹을 운영하는 파킹클라우드는 하태년 신임 대표가 18일 취임했다고 밝혔다.

하 대표는 NHN의 IoT사업본부장을 역임하며 영상 스트리밍 및 클라우드 컴퓨팅 기술 사업을 안정적으로 이끌어 오는 등 우수한 경영 능력과 폭넓은 IT 지식을 갖춘 것으로 평가받는다.

하 대표는 ▲톱티어(Top tier) 모빌리티 기업을 향한 도약 ▲고객 중심 가치성장 추구 ▲공감과 소통을 통한 빠르고 강한 실행력 등을 제시했다. 다양해지는 신사업 기회 속에서 모빌리티 허브로 자리매김하겠다는 포부를 밝혔다.

그는 "기술 발달로 상상력의 크기가 가치 크기를 결정하는 시대에 고정관념을 뛰어넘는 자유로운 상상으로 미래를 개척하는 기업 문화를 만들겠다"고 했다.

2015년 인공지능(AI) 주차관제를 선보인 파킹클라우드는 123층 롯데월드타워, 101층 해운대엘시티 등 초고층 빌딩과 이마트, 홈플러스, 교보타워, 여의도IFC, 영등포타임스퀘어 등 전국 4800곳에 아이파킹존을 구축했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr